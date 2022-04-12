Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съёмочной группы Первого канала в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съёмочной группы Первого канала украинскими националистами в Мариуполе.

Об этом говорится на сайте СК.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт ранения корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой в результате обстрела съёмочной группы украинскими националистами в Мариуполе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что съёмочная группа при подготовке репортажа в Мариуполе попала под обстрел из автоматического гранатомёта АГС-17 со стороны участников националистических формирований Украины. В результате этого корреспондент Ирина Куксенкова получила осколочные ранения ног.

Ранее сообщалось, что корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила осколочные ранения во время работы в зоне проведения российской военной спецоперации в Мариуполе.