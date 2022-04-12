Корреспондент Первого канала получила ранение в результате обстрела Мариуполя
- РИА Новости
- © Илья Питалев
При подготовке очередного репортажа съёмочная группа Куксенковой оказалась под огнём украинских военных. Корреспондент получила осколочные ранения ног, оператор и звукооператор не пострадали.
«В обе ноги попало несколько осколков. Военные тут же вкололи противошоковое средство и эвакуировали в ближайший госпиталь», — заявила Куксенкова.
Ранее сообщалось, что военкор «Известий» Родион Северьянов получил ранение в ногу под Мариуполем.
По данным газеты, это произошло в результате выстрела снайпера.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.