Корреспондент Первого канала получила ранение в результате обстрела Мариуполя

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила осколочные ранения во время работы в зоне проведения российской военной спецоперации в Мариуполе.

При подготовке очередного репортажа съёмочная группа Куксенковой оказалась под огнём украинских военных. Корреспондент получила осколочные ранения ног, оператор и звукооператор не пострадали.

«В обе ноги попало несколько осколков. Военные тут же вкололи противошоковое средство и эвакуировали в ближайший госпиталь», — заявила Куксенкова.

Ранее сообщалось, что военкор «Известий» Родион Северьянов получил ранение в ногу под Мариуполем.

По данным газеты, это произошло в результате выстрела снайпера.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.