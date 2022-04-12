Корреспондент Первого канала получила ранение в результате обстрела Мариуполя

Короткая ссылка
Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила осколочные ранения во время работы в зоне проведения российской военной спецоперации в Мариуполе.
Корреспондент Первого канала получила ранение в результате обстрела Мариуполя
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

При подготовке очередного репортажа съёмочная группа Куксенковой оказалась под огнём украинских военных. Корреспондент получила осколочные ранения ног, оператор и звукооператор не пострадали.

«В обе ноги попало несколько осколков. Военные тут же вкололи противошоковое средство и эвакуировали в ближайший госпиталь», — заявила Куксенкова.

Ранее сообщалось, что военкор «Известий» Родион Северьянов получил ранение в ногу под Мариуполем.

По данным газеты, это произошло в результате выстрела снайпера.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить