Замглавы чеченской Росгвардии Мартынов рассказал о появлении на Украине новых наёмников

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На Украине стали появляться новые формирования наёмников, отличительной чертой которых являются зелёные опознавательные повязки. Как заявил заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской Республике Даниил Мартынов, их стиль работы кардинально отличается от ВСУ.
Замглавы чеченской Росгвардии Мартынов рассказал о появлении на Украине новых наёмников
  • AP
  • © Anadolu Agency

«Вчера мы первый день начали фиксировать новые поступления, то есть резервы постоянно к ним подходят, замечены новые группы, у которых другая форма, и самая главная отличительная черта — это не сине-желтые повязки, а зелёные», — заявил он корреспонденту RT Владу Андрице.

Российская сторона, добавил Мартынов, предполагает, что это могут быть так называемые ичкерийцы, либо грузинские батальоны или формирования.

«У них совершенно другая тактика, нам она понятна. Мы довольно успешно уже по ним работаем», — сообщил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный сообщает об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек, которые находятся в Мариуполе.

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