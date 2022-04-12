В погранслужбе Киргизии сообщили об обстреле таджикскими военными киргизского села
- РИА Новости
- © Игорь Егоров
«В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана», — приводит РИА Новости сообщение.
В результате перестрелки один киргизский военный был ранен.
Отмечается, что затем таджикская сторона начала миномётный обстрел села Достук.
11 марта на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками.