В погранслужбе Киргизии сообщили об обстреле таджикскими военными киргизского села

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Таджикские военнослужащие начали миномётный обстрел киргизского села. Об этом сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии.
В погранслужбе Киргизии сообщили об обстреле таджикскими военными киргизского села
  • РИА Новости
  • © Игорь Егоров

«В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана», — приводит РИА Новости сообщение.

В результате перестрелки один киргизский военный был ранен.

Отмечается, что затем таджикская сторона начала миномётный обстрел села Достук.

11 марта на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками.

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