В Красном Кресте рассказали о передаче жителям Донецка гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) передал жителям Донецка строительные материалы, продукты и гигиенические наборы.

Отмечается, что полиэтиленовая плёнка, деревянные рейки и гвозди позволят временно закрыть повреждения домов, которые пострадали в результате боевых действий.

«Также МККК поддерживает пациентов, больных туберкулёзом. Для них привезли продуктовые и гигиенические наборы в медицинское учреждение в Донецке, где они проходят лечение», — сообщили в пресс-службе МККК.

Ранее председатель Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил о внедрении ваучерной системы для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, с помощью специальных карточек они смогут покупать необходимые товары и лекарства в магазинах и аптеках.