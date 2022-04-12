Российские силовики задержали банду мародёров в Николаевской области
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.
«В Николаевской области в процессе реализации оперативной информации о факте грабежа магазина в городе Снигирёвка задержана банда мародёров на семи легковых и грузовых машинах. При задержании бандиты оказали вооружённое сопротивление, под обстрел попал транспорт силовиков», — сказал собеседник.
Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет, у мародёров изъяли оружие — пистолёт-пулемёт MP-5 украинского производства.
Ранее в городе Снигирёвка Николаевской области Украины Росгвардия изъяла оставленное ВСУ оружие и боеприпасы.