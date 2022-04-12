Российские силовики задержали банду мародёров в Николаевской области

Российские силовики задержали в Николаевской области банду мародёров, которая грабила магазины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.

«В Николаевской области в процессе реализации оперативной информации о факте грабежа магазина в городе Снигирёвка задержана банда мародёров на семи легковых и грузовых машинах. При задержании бандиты оказали вооружённое сопротивление, под обстрел попал транспорт силовиков», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет, у мародёров изъяли оружие — пистолёт-пулемёт MP-5 украинского производства.

Ранее в городе Снигирёвка Николаевской области Украины Росгвардия изъяла оставленное ВСУ оружие и боеприпасы.