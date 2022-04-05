В Снигирёвке Николаевской области Росгвардия изъяла оставленное ВСУ оружие и боеприпасы

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В городе Снигирёвка Николаевской области Украины Росгвардия изъяла оставленное ВСУ оружие и боеприпасы. RT публикует кадры из Снигирёвки.
В Снигирёвке Николаевской области Росгвардия изъяла оставленное ВСУ оружие и боеприпасы
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Снигирёвка — один из первых крупных населённых пунктов Николаевской области, который полностью перешёл под контроль российских Вооружённых сил.

При отступлении украинские военные раздали оружие гражданскому населению. Бойцы Росгвардии изъяли огромное количество оружия и боеприпасов.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что после удара по аэродрому Баловное в Николаевской области Украины подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских вооружённых сил.

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