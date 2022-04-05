В Снигирёвке Николаевской области Росгвардия изъяла оставленное ВСУ оружие и боеприпасы
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Снигирёвка — один из первых крупных населённых пунктов Николаевской области, который полностью перешёл под контроль российских Вооружённых сил.
При отступлении украинские военные раздали оружие гражданскому населению. Бойцы Росгвардии изъяли огромное количество оружия и боеприпасов.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что после удара по аэродрому Баловное в Николаевской области Украины подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских вооружённых сил.