После удара по аэродрому Баловное подтверждено уничтожение трёх вертолётов ВСУ

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После удара по аэродрому Баловное в Николаевской области Украины подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских вооружённых сил.
После удара по аэродрому Баловное подтверждено уничтожение трёх вертолётов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетные удары были нанесены 3 апреля по украинским военным аэродромам Баловное и Васильков.

После удара по аэродрому Баловное уничтожены стоянка авиационной техники и топливное хранилище.

На аэродроме Васильков выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины.

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