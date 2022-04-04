После удара по аэродрому Баловное подтверждено уничтожение трёх вертолётов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ракетные удары были нанесены 3 апреля по украинским военным аэродромам Баловное и Васильков.
После удара по аэродрому Баловное уничтожены стоянка авиационной техники и топливное хранилище.
На аэродроме Васильков выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины.