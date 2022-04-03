Минобороны: центр управления авиацией на украинском аэродроме Васильков выведен из строя

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Российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам Баловное и Васильков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны: центр управления авиацией на украинском аэродроме Васильков выведен из строя
  • Legion-Media

«В результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожены стоянка авиационной техники и топливное хранилище», — заявил Конашенков.

ВС России также нанесли удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области и вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.

Ранее стало известно, что российские военные вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожили ряд украинских боевых вертолётов.

Авиация ВКС России также уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.

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