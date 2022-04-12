Запашный заявил, что актриса Курилец должна понести наказание за призыв к насилию

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Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал появившийся в интернете ролик, в котором украинская артистка Андрианна Курилец призвала к расправе над российскими военнослужащими.
Запашный заявил, что актриса Курилец должна понести наказание за призыв к насилию
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Своё мнение по этому поводу Запашный выразил в беседе с Пятым каналом.

«Такие вещи просто так нельзя отпускать. Всё равно она должна будет понести определённую ответственность. То, что она сделала, — это прямой призыв к уничтожению русскоговорящих людей, людей русской культуры. А это уже серьёзное преступление», — заявил артист.

По его мнению, Курилец должна либо «отсидеть серьёзный срок», либо отправиться на «работы, которые заставят её задуматься».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике призывала к насилию в отношении офицеров ВС России.

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