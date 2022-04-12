Политолог Бальбек раскритиковал проект Рады о запрете российской музыки в кафе и транспорте

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете трансляции российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.
Политолог Бальбек раскритиковал проект Рады о запрете российской музыки в кафе и транспорте
  • РИА Новости

«Тотальный запрет на всё русское не приведёт Украину к военной победе и не поднимет боевой дух украинского общества. Это уже как средневековая инквизиция — нужно найти крайнего, чтобы обвинить его во всех проблемах. Крайней оказалась российская музыка. Скажем прямо, история не знает примеров, чтобы, убегая от проблем, можно было их решить. Сегодняшняя Украина именно этим и занимается», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете трансляции российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.

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