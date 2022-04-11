В Молдавии допустили прекращение поставок газа из-за неготовности вернуть долг «Газпрому»

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Молдавия в мае может быть отключена от поставок газа из-за неспособности вернуть долг «Газпрому». Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

«Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу Pro TV.

Спыну отметил, что Молдавия готова согласовать график погашения задолженности только после проведения аудита долга АО «Молдовагаз».

Ранее молдавский лидер Майя Санду заявила, что Кишинёв не виноват в провале аудита долга компании «Молдовагаз», ситуация не должна стать причиной серьёзных проблем.

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