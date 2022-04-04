В Молдавии отрицают вину в провале аудита долга компании «Молдовагаз»

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Молдавия не виновата в провале аудита долга компании «Молдовагаз», ситуация не должна стать причиной серьёзных проблем, заявила президент республики Майя Санду.
В Молдавии отрицают вину в провале аудита долга компании «Молдовагаз»
  • Gettyimages.ru

По её словам, власти не получили от «Газпрома» ответ, где объяснялась бы позиция поставщика по поводу задержки.

«У Молдавии есть аргументы, эта задержка произошла не по вине Молдавии, поэтому это не должно быть серьёзной проблемой», — цитирует Санду РИА Новости.

Президент подчеркнула, что власти страны всё равно проведут аудит, так как хотят узнать точную сумму долга молдавской компании.

Ранее вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с «Газпромом» в отношении аудита долга «Молдовагаза».

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