Зампостпреда КНР в ООН: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты

Заявления об ударе по вокзалу Краматорска должны опираться на факты, обстоятельства должны быть расследованы. Такое мнение выразил зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.

«Китай сожалеет в связи с гибелью и ранением десятков людей в ходе удара по вокзалу Краматорска», — цитирует РИА Новости дипломата.

Как подчеркнул Дай Бин, «соответствующие обстоятельства и конкретная причина инцидента должны быть расследованы и любые заявления должны опираться на факты».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара по Краматорску.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.