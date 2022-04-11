Зампостпреда КНР в ООН: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты

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Заявления об ударе по вокзалу Краматорска должны опираться на факты, обстоятельства должны быть расследованы. Такое мнение выразил зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.

«Китай сожалеет в связи с гибелью и ранением десятков людей в ходе удара по вокзалу Краматорска», — цитирует РИА Новости дипломата.

Как подчеркнул Дай Бин, «соответствующие обстоятельства и конкретная причина инцидента должны быть расследованы и любые заявления должны опираться на факты».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара по Краматорску.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.

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