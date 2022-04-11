Источник: националисты переоборудовали тракторный завод в Мелитополе для производства миномётов

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Украинские националисты переоборудовали Мелитопольский тракторный завод для производства миномётов.
Источник: националисты переоборудовали тракторный завод в Мелитополе для производства миномётов
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По информации источника RT в российских силовых структурах, на предприятии, которое ранее производило детали для сельхозтехники, начали штамповать запчасти для орудий калибра 60 и 80 мм.

Кроме того, на этом заводе планировалось запустить производство 120-мм миномётов, но это не успели сделать.

Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео, на котором показаны оставшиеся конструктивные элементы изделий.

Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал об обстановке в освобождённом российскими военными городе Мелитополе.

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