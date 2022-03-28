Корреспондент RT рассказал об обстановке в освобождённом Мелитополе

Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал об обстановке в освобождённом российскими военными городе Мелитополе на юге Запорожской области Украины.

«Люди начали выходить на улицу. Они больше не боятся, что украинские силовики или националисты нагрянут к ним домой, если они скажут что-то, что придётся не по нраву (украинским. — RT) властям», — заявил он.

Также корреспондент рассказал, что украинские власти лишили Мелитополь доступа к государственным реестрам, в связи с чем местные жители не могут, в частности, зарегистрировать браки и рождение детей.

Как заявила и. о. мэра Мелитополя Галина Данильченко, «по команде из центра» из города вывезли «денежную массу».

«Это привело к дефициту наличности. В первую очередь страдают бюджетники», — сказала она.

Ранее власти Крыма сообщили, что на подконтрольных российским военным территориях Херсонской области и юга Запорожской области начали формировать новые военно-гражданские администрации.