Корреспондент RT рассказал об обстановке в освобождённом Мелитополе

Короткая ссылка
Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал об обстановке в освобождённом российскими военными городе Мелитополе на юге Запорожской области Украины.

«Люди начали выходить на улицу. Они больше не боятся, что украинские силовики или националисты нагрянут к ним домой, если они скажут что-то, что придётся не по нраву (украинским. — RT) властям», — заявил он.

Также корреспондент рассказал, что украинские власти лишили Мелитополь доступа к государственным реестрам, в связи с чем местные жители не могут, в частности, зарегистрировать браки и рождение детей.

Как заявила и. о. мэра Мелитополя Галина Данильченко, «по команде из центра» из города вывезли «денежную массу».

«Это привело к дефициту наличности. В первую очередь страдают бюджетники», — сказала она.

Ранее власти Крыма сообщили, что на подконтрольных российским военным территориях Херсонской области и юга Запорожской области начали формировать новые военно-гражданские администрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить