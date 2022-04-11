Вооружённые силы России освободили село Каменка в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что вручены государственные награды военнослужащим ЗВО, которые проявили мужество и героизм при освобождении Каменки.
«Орденами Мужества награждены сержанты, старшины и офицеры танкового полка, проявившие мужество и героизм при овладении одним из самых укреплённых рубежей обороны в Изюмском районе», — заявили в Минобороны.
В ведомстве также отметили, что захват и удержание населённого пункта позволили основным силам развить успех в наступлении.
По данным министерства, танковые экипажи Т-72Б3-М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои.
Ранее средства ПВО России сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма в Харьковской области.