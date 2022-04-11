Вооружённые силы России освободили село Каменка в Харьковской области

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Вооружённые силы России взяли под контроль село Каменка в Харьковской области, которое является одним из самых укреплённых рубежей обороны в Изюмском районе. Награждены экипажи танков Западного военного округа.
Вооружённые силы России освободили село Каменка в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что вручены государственные награды военнослужащим ЗВО, которые проявили мужество и героизм при освобождении Каменки.

«Орденами Мужества награждены сержанты, старшины и офицеры танкового полка, проявившие мужество и героизм при овладении одним из самых укреплённых рубежей обороны в Изюмском районе», — заявили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что захват и удержание населённого пункта позволили основным силам развить успех в наступлении.

По данным министерства, танковые экипажи Т-72Б3-М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои.

Ранее средства ПВО России сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма в Харьковской области.

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