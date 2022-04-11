Минобороны: российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 в районе Изюма

Короткая ссылка
Средства ПВО России сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 в районе Изюма
  • РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолёта Су-25», — сказал Конашенков на брифинге.

Также он сообщил об уничтожении трёх БПЛА в районах Балаклея Харьковской области, Гуляйполя и Волновахи.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинскую РЛС и зенитный комплекс «Бук-М1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить