Минобороны: российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 в районе Изюма
- РИА Новости
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолёта Су-25», — сказал Конашенков на брифинге.
Также он сообщил об уничтожении трёх БПЛА в районах Балаклея Харьковской области, Гуляйполя и Волновахи.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинскую РЛС и зенитный комплекс «Бук-М1».