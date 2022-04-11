Минобороны: российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 в районе Изюма

Средства ПВО России сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолёта Су-25», — сказал Конашенков на брифинге.

Также он сообщил об уничтожении трёх БПЛА в районах Балаклея Харьковской области, Гуляйполя и Волновахи.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинскую РЛС и зенитный комплекс «Бук-М1».