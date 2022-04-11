Жительница Мариуполя рассказала об обстрелах со стороны националистов

Жительница освобождённого Мариуполя рассказала корреспонденту RT Мураду Газдиеву об обстрелах с применением, по её словам, фосфорных снарядов со стороны националистов.

«В течение секунды появился этот газ, нас как щенят вытягивали почти без сознания, очень больно было», — сказала она.

По её словам, их спасли военные ДНР.

«Дээнэровцы нас спасли, если б не эти ребята, мы бы, наверное, лежали [мёртвые]... Мы думаем, что это нацики... [Этот фосфорный снаряд] влетел с какого-то орудия», — отметила она.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил ранее, что порт Мариуполя к настоящему времени освобождён примерно на 80%.