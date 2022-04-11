Жительница Мариуполя рассказала об обстрелах со стороны националистов

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Жительница освобождённого Мариуполя рассказала корреспонденту RT Мураду Газдиеву об обстрелах с применением, по её словам, фосфорных снарядов со стороны националистов.
Жительница Мариуполя рассказала об обстрелах со стороны националистов

    «В течение секунды появился этот газ, нас как щенят вытягивали почти без сознания, очень больно было», — сказала она.

    По её словам, их спасли военные ДНР.

    «Дээнэровцы нас спасли, если б не эти ребята, мы бы, наверное, лежали [мёртвые]... Мы думаем, что это нацики... [Этот фосфорный снаряд] влетел с какого-то орудия», — отметила она.

    Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил ранее, что порт Мариуполя к настоящему времени освобождён примерно на 80%.

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