Генпрокуратура ЛНР проведёт проверку по факту обстрела Новоайдара ракетой «Точка-У»

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Сотрудники Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики проведут проверку и следствие по факту применения украинскими силовиками тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Генпрокуратура ЛНР проведёт проверку по факту обстрела Новоайдара ракетой «Точка-У»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Следователями Генеральной прокуратуры ЛНР проводятся необходимые следственные действия, будет проведена проверка», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Новоайдар в Луганской Народной Республике с применением комплекса «Точка-У».

В результате обстрела погибла женщина.

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