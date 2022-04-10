ВСУ обстреляли Новоайдар с применением комплекса «Точка-У»

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Новоайдар в Луганской Народной Республике с применением комплекса «Точка-У».

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: в 19:15 с направления населённого пункта Северодонецк по населённому пункту Новоайдар с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что в результате обстрела Новоайдара погибла женщина 1991 года рождения.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли город Ясиноватая в ДНР.