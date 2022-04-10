СК России даст правовую оценку фактам осквернения памятников советским воинам в Литве

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы.
СК России даст правовую оценку фактам осквернения памятников советским воинам в Литве
  • © Пресс-служба СК РФ

Об этом говорится на сайте СК.

«По имеющимся сведениям, памятники советским воинам, находящиеся на захоронениях в городе Шета Кедайнского района и в городе Куркляй Аникщяйского района, были залиты краской», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что на воинском кладбище в городке Куркляй захоронен 221 боец советской армии, в Шете — 236 солдат и офицеров.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осквернения в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от фашистов. 

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