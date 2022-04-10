Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии

Короткая ссылка
Наблюдатели от ЦИК России Антон Лопатин и Константин Мазуревский не зафиксировали нарушений в ходе наблюдения на выборах президента Южной Осетии.
Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«Избирателей много на всех посещённых нами участках. Присутствуют наблюдатели от кандидатов. Ни мы, ни наблюдатели, с которыми удалось пообщаться, не зафиксировали каких-либо нарушений», — заявил Мазуревский.

По данным комиссии, наблюдатели посетили более 15 избирательных участков.

Ранее представитель Центризбиркома Южной Осетии Игорь Чочиев заявил, что выборы президента республики признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 50%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить