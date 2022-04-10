Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
«Избирателей много на всех посещённых нами участках. Присутствуют наблюдатели от кандидатов. Ни мы, ни наблюдатели, с которыми удалось пообщаться, не зафиксировали каких-либо нарушений», — заявил Мазуревский.
По данным комиссии, наблюдатели посетили более 15 избирательных участков.
Ранее представитель Центризбиркома Южной Осетии Игорь Чочиев заявил, что выборы президента республики признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 50%.