Глава СК Бастрыкин поручил расследовать возможную антироссийскую провокацию Киева в Ирпене

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских военных, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военных в городе Ирпень.
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать возможную антироссийскую провокацию Киева в Ирпене
  • РИА Новости

«Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках», — сообщается на сайте СК России.

По данным Минобороны, сотрудники СБУ намерены перевезти из морга тела местных жителей, погибших от обстрелов артиллерии ВСУ, для проведения постановочной акции якобы военных преступлений России.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

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