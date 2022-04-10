В ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки
- РИА Новости
«За прошедшие сутки погибли два мирных жителя, повреждены 37 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские военнослужащие применили 343 единицы боеприпасов.
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