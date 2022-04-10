В ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки

В результате обстрелов украинских военных за сутки в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

РИА Новости

«За прошедшие сутки погибли два мирных жителя, повреждены 37 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении. Уточняется, что украинские военнослужащие применили 343 единицы боеприпасов. Ранее в ДНР сообщили об обстреле Еленовки украинскими войсками. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.