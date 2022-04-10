Фрегат ЧФ выполнил пуск ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооружённые силы России нанесли очередной удар высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — отмечается в тексте ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что украинские националисты ведут миномётный обстрел с двух захваченных иностранных судов в порту Мариуполя, их экипажи находятся в заложниках.