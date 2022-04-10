Фрегат ЧФ выполнил пуск ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины

Фрегат Черноморского флота России выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины из акватории Чёрного моря, заявили в российском Минобороны.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. «В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооружённые силы России нанесли очередной удар высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — отмечается в тексте ведомства. Ранее в ДНР заявили, что украинские националисты ведут миномётный обстрел с двух захваченных иностранных судов в порту Мариуполя, их экипажи находятся в заложниках.