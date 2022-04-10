В ДНР заявили, что националисты ведут огонь с захваченных иностранных судов в Мариуполе

Украинские националисты ведут миномётный обстрел с двух захваченных иностранных судов в порту Мариуполя, их экипажи находятся в заложниках. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста», — говорится в заявлении в Telegram.

В ДНР добавили, что судьба удерживаемых в заложниках экипажей до сих пор неизвестна.

«Националисты «Азова» ведут огонь с палуб из... миномётов, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия», — отмечается в тексте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный сообщает об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек, которые находятся в Мариуполе.