Более 80 горняков остались под землёй на повреждённых из-за обстрелов ВСУ шахтах в ДНР

В Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что более 80 горняков ждут вывода на поверхность на шахтах им. Челюскинцев и им. Скочинского в Донецкой Народной Республике, повреждённых в результате обстрелов украинских военных.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«В 12:37 в результате очередного обстрела ВCУ обесточены шахта им. Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты им. Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». По предварительным данным, под землёй в шахте им. Челюскинцев находятся 25 горняков, их будут выводить на поверхность, в шахте им. Скочинского на поверхность будут поднимать 61 человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на предприятие вызван отряд спасателей. Пострадавших нет.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка из БМ-21 «Град».