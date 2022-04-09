В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка из БМ-21 «Град», заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что выпущено 10 ракет из БМ-21.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой украинскими войсками.
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