В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка из БМ-21 «Град», заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Отмечается, что выпущено 10 ракет из БМ-21. Ранее в ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой украинскими войсками.