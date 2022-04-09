Пашинян отправится в Россию с официальным визитом 19 апреля

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, что 19 апреля отправляется в Россию с официальным визитом.
Пашинян отправится в Россию с официальным визитом 19 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Премьер-министр Армении и президент России в ходе телефонной беседы коснулись вопросов экономического сотрудничества и договорились, что данную повестку детально обсудят во время официального визита Никола Пашиняна в Россию 19 апреля», — говорится в сообщении кабмина Армении.

Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Армении в обеспечении охраны границы и укреплении обороноспособности.

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