Пашинян отправится в Россию с официальным визитом 19 апреля
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«Премьер-министр Армении и президент России в ходе телефонной беседы коснулись вопросов экономического сотрудничества и договорились, что данную повестку детально обсудят во время официального визита Никола Пашиняна в Россию 19 апреля», — говорится в сообщении кабмина Армении.
Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Армении в обеспечении охраны границы и укреплении обороноспособности.