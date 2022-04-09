Российские военные разминировали сельхозугодья освобождённого села Русская Лозовая
- РИА Новости
Большую часть снарядов перенесли в специальное место на безопасном расстоянии и там обезвредили.
Военные также описали, как вместе с жителями уничтожали неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Ураган».
«Они обложили мешками место падения ракеты, чтобы не повредить жилые здания. Мы приехали, установили заряд и уничтожили ракету. Соответственно, здания, окна и крыши после подрыва боеприпаса остались целыми», — рассказал один из военных.
Ранее российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.