Российские военнослужащие разминировали сельскохозяйственные угодья освобождённого села Русская Лозовая после того, как местные жители попросили их очистить землю от украинских неразорвавшихся боеприпасов, которые остались там после обстрелов.

Большую часть снарядов перенесли в специальное место на безопасном расстоянии и там обезвредили.

Военные также описали, как вместе с жителями уничтожали неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Ураган».

«Они обложили мешками место падения ракеты, чтобы не повредить жилые здания. Мы приехали, установили заряд и уничтожили ракету. Соответственно, здания, окна и крыши после подрыва боеприпаса остались целыми», — рассказал один из военных.

Ранее российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.