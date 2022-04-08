Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 19,6 тысячи человек из ДНР, ЛНР и с Украины

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За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 612 человек, из них 3356 — дети. Об этом сообщается в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 19,6 тысячи человек из ДНР, ЛНР и с Украины
  • globallookpress.com

«Без участия украинских властей из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 612 человек, из них 3356 — дети», — говорится в заявлении.

Всего с начала военной спецоперации на Украине эвакуированы 677 758 человек.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны... удалось спасти уже 133 214 человек, в том числе за истекшие сутки — 758 человек», — заключается в заявлении.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 262 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.

Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области 188 россиян и иностранцев.

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