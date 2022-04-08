Российские военные эвакуировали 188 человек из Херсонской области в Крым

В Минобороны заявили, что российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области 188 россиян и иностранцев.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию России военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В Минобороны отметили, что всего с начала спецоперации на территорию Крыма из Херсонской области Украины эвакуировали более 600 иностранцев.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России доставили на территорию Украины и Донбасса почти 1,2 тыс. тонн гуманитарной помощи.