Глава СК России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском городе Мариямполе.
Глава СК России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Председатель Следственного комитета... поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что памятник был залит зелёной краской и жидкостью тёмного цвета.

«Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — добавили в СК.

Ранее в МИД России выразили возмущение осквернением мемориала советским воинам в болгарском городе Добрич и потребовали от властей Болгарии провести расследование инцидента.

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