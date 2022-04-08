Глава СК России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве
- РИА Новости
- © Максим Блинов
«Председатель Следственного комитета... поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что памятник был залит зелёной краской и жидкостью тёмного цвета.
«Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — добавили в СК.
Ранее в МИД России выразили возмущение осквернением мемориала советским воинам в болгарском городе Добрич и потребовали от властей Болгарии провести расследование инцидента.