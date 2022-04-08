Песков заявил, что, говоря о потерях в спецоперации, опирался на данные Минобороны России
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Ранее Песков в эфире британского телеканала Sky News назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных на Украине.
«Конечно, на эту цифру и опирались. Мы с вами располагаем только теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», — ответил Песков на вопрос, на какие данные о потерях он опирался.
25 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о потерях в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
Рудской рассказал, что, к сожалению, в ходе спецоперации есть «потери среди наших боевых товарищей».
«На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — заявил он.
Также он сообщил, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины составили 14 тысяч военных, ещё около 16 тыс. — санитарные потери.