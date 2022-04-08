Песков заявил, что, говоря о потерях в спецоперации, опирался на данные Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опирался на последние обнародованные данные российского Минобороны, говоря о потерях в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Песков в эфире британского телеканала Sky News назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных на Украине.

«Конечно, на эту цифру и опирались. Мы с вами располагаем только теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», — ответил Песков на вопрос, на какие данные о потерях он опирался.

25 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о потерях в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Рудской рассказал, что, к сожалению, в ходе спецоперации есть «потери среди наших боевых товарищей».

«На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — заявил он.

Также он сообщил, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины составили 14 тысяч военных, ещё около 16 тыс. — санитарные потери.