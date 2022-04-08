Глава МИД КНР назвал дисбаланс европейской безопасности причиной украинского кризиса

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Утрата баланса в европейской безопасности стала первопричиной ситуации на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе беседы с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
Глава МИД КНР назвал дисбаланс европейской безопасности причиной украинского кризиса
  • © AP Photo / Behrouz Mehri

«Первопричина украинского вопроса в конечном счёте кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие», — заявил Ван И.

По его словам, необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности.

Министр подчеркнул, что «только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал основной причиной кризиса на Украине политику США и НАТО.

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