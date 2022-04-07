В распоряжении RT оказалась запись разговора иностранных журналистов в Бородянке

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В распоряжении RT оказалась запись телефонного разговора иностранных журналистов, которые посетили перешедший под контроль Украины населённый пункт Бородянка.

В ходе разговора репортёры отмечают разрушения посёлка, но информации о якобы казнях и телах погибших в Бородянке нет.

«Я только что разговаривал с полицейским судебно-медицинским экспертом, и он мне сказал под запись, что ничего такого здесь не видели: не было ни погибших, ни казней», — заявил журналист.

Он также подчеркнул, что местные жители дали положительную оценку российским войскам.

«Я также поговорил с несколькими старушками, и они сказали, что российские военные обращались с ними вежливо, дали им еды, воды... Так что картина здесь совершенно другая», — сообщил журналист.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона завершила подготовку провокаций в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области

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