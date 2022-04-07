В российском Минобороны сообщили, что Украина не заявила ни одного гумкоридора в Россию

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Украинская сторона из десяти согласованных гуманитарных коридоров не заявила ни одного в сторону России. Об этом сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В российском Минобороны сообщили, что Украина не заявила ни одного гумкоридора в Россию
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Украинской стороной на текущие сутки заявлено десять гуманитарных коридоров на Запорожском и Донецком направлениях, из них ни одного — в сторону Российской Федерации», — сообщил он.

Мизинцев подчеркнул, что российская сторона, а также силы ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают режим тишины на всех маршрутах.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские националистические батальоны усилили в Мариуполе интенсивность беспорядочных обстрелов гуманитарного коридора.

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