В российском Минобороны сообщили, что Украина не заявила ни одного гумкоридора в Россию

Украинская сторона из десяти согласованных гуманитарных коридоров не заявила ни одного в сторону России. Об этом сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинской стороной на текущие сутки заявлено десять гуманитарных коридоров на Запорожском и Донецком направлениях, из них ни одного — в сторону Российской Федерации», — сообщил он.

Мизинцев подчеркнул, что российская сторона, а также силы ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают режим тишины на всех маршрутах.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские националистические батальоны усилили в Мариуполе интенсивность беспорядочных обстрелов гуманитарного коридора.