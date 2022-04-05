Минобороны России: нацбаты увеличили в Мариуполе интенсивность обстрелов гумкоридора

Украинские националистические батальоны усилили в Мариуполе интенсивность беспорядочных обстрелов гуманитарного коридора.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, нацбаты с 31 марта ни разу не выполнили требования по соблюдению режима тишины.

Мизинцев добавил, что 4 и 5 апреля они увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе с применением миномётов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Мариуполь будет освобождён от националистов, так как Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военных.