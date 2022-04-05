Минобороны России: нацбаты увеличили в Мариуполе интенсивность обстрелов гумкоридора
- РИА Новости
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Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, нацбаты с 31 марта ни разу не выполнили требования по соблюдению режима тишины.
Мизинцев добавил, что 4 и 5 апреля они увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе с применением миномётов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Мариуполь будет освобождён от националистов, так как Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военных.