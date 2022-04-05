Минобороны России: Мариуполь будет освобождён от националистов

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Мариуполь будет освобождён от националистов, так как Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военных.
Минобороны России: Мариуполь будет освобождён от националистов
  • РИА Новости

По словам Конашенкова, Россия неоднократно сообщала украинским властям о возможности выхода добровольно сложивших оружие военных Украины из Мариуполя. В частности, такое предложение было сделано утром 5 апреля.

При этом киевские власти данные предложения постоянно игнорируют.

«С учётом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобождён от националистов подразделениями российских вооружённых сил и Донецкой Народной Республики», — заявил представитель Минобороны.

4 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что российская сторона предлагает украинским войскам и наёмникам 5 апреля сложить оружие и выйти из Мариуполя в Запорожском направлении.

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