Минобороны России: Мариуполь будет освобождён от националистов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Мариуполь будет освобождён от националистов, так как Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военных.

По словам Конашенкова, Россия неоднократно сообщала украинским властям о возможности выхода добровольно сложивших оружие военных Украины из Мариуполя. В частности, такое предложение было сделано утром 5 апреля.

При этом киевские власти данные предложения постоянно игнорируют.

«С учётом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобождён от националистов подразделениями российских вооружённых сил и Донецкой Народной Республики», — заявил представитель Минобороны.

4 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что российская сторона предлагает украинским войскам и наёмникам 5 апреля сложить оружие и выйти из Мариуполя в Запорожском направлении.