Белоруссия приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам
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Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
«Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия», — говорится в заявлении.
Указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов.
«Кроме того, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приёме подаваемых этими резидентами самостоятельно платёжных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика», — уточняется в сообщении.
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