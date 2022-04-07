Белоруссия приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предписывает прекратить списания средств со счетов белорусских компаний по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих недружественные действия.

Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия», — говорится в заявлении.

Указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов.

«Кроме того, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приёме подаваемых этими резидентами самостоятельно платёжных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика», — уточняется в сообщении.

Ранее сенаторы США проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с ситуацией на Украине.