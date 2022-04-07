Белоруссия приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предписывает прекратить списания средств со счетов белорусских компаний по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих недружественные действия.
Белоруссия приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам
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Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия», — говорится в заявлении.

Указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов.

«Кроме того, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приёме подаваемых этими резидентами самостоятельно платёжных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика», — уточняется в сообщении.

Ранее сенаторы США проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с ситуацией на Украине.

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