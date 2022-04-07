Путин обсудил с Совбезом России противодействие информационным диверсиям Киева

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход специальной военной операции на Украине, а также противодействие информационным диверсиям Киева.
Путин обсудил с Совбезом России противодействие информационным диверсиям Киева
  • kremlin.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями... Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, как имела место в Буче», — заявил он.

По словам Пескова, на встрече присутствовали высокопоставленные российские чиновники, в частности, премьер-министр России Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирных жителей в Харьковской области.

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