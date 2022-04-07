МИД России выразил протест послу Финляндии из-за задержания культурных ценностей

Москва выразила протест в связи с задержанием в Финляндии картин из российских музеев. Соответствующая информация приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«7 апреля в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве А. Хелантеря, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данные предметы «вывозились транзитом через Финляндию в Россию после их экспонирования в Италии и Японии под их государственные гарантии неприкосновенности и возврата в Россию».

По информации МИД, финская сторона объяснила свои действия введёнными Евросоюзом санкциями.

Ранее Минкультуры России рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов на финской границе. Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

В ведомстве уточняют, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в Галерее ди Пьяцца Скала в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», проходившей в Музее современного искусства в Удине.

Ранее в МИД России заявили, что задержание российских ценностей на границе Финляндии является правовым беспределом, Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов.

Отмечается, что финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».