Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил в интервью корреспонденту RT Владу Андрице, что украинские националисты раскручивают фейки о российских войсках для публикации в западных СМИ.

По его словам, украинская сторона придумывает фейки, чтобы их распространяли по миру.

«Мы видим, они там придумывают какие-то фейки, ролики и платят за это, чтобы это враньё по всему миру троллили», — сказал Делимханов.

Он заявил, что при этом украинские националисты сами жестоко обращаются с мирными гражданами и пленными.

«До такой жестокости: без ничего, абсолютно ничего, там расстреливали ноги, там простреливали плечи, руки... И этот народ — этих детей, женщин, стариков — держали там, где у них позиции. И они тоже, эти пехотинцы, это всё видели. Такое зверство, такая жестокость», — сказал Делимханов.

Также он обратил внимание, что в результате действий США и НАТО «на протяжении 30 лет, даже больше, начиная с Вьетнама, сколько разрушено государств, уничтожено людей».

«Десятки миллионов, вдумайтесь... На наших глазах они уничтожили Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию, Югославию. Мы же всё это видим», — сказал депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходят вполне успешно.