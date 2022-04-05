Кадыров: демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходят вполне успешно

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходят вполне успешно.

«Нацики несут существенные потери. Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что ВС России уничтожена большая часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника.

Ранее он сообщил, что в Мариуполе более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооружённым силам.

Глава Чечни напомнил, что всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться.

Также он рассказал о подготовке второй группы добровольцев к отправке на Украину для участия в военной спецоперации.