Кадыров: в Мариуполе сдались более 260 украинских морпехов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооружённым силам.

«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен Российским вооружённым силам», — написал Кадыров в своём Telegram.

Он отметил, что данный выбор является правильным и осознанным.

Глава Чечни напомнил, что всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться.

Ранее Кадыров опубликовал видео и рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

На кадрах показан осмотр территории тактическим квадрокоптером с выявлением огневых позиций противника.