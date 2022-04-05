Кадыров: в Мариуполе сдались более 260 украинских морпехов
«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен Российским вооружённым силам», — написал Кадыров в своём Telegram.
Он отметил, что данный выбор является правильным и осознанным.
Глава Чечни напомнил, что всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться.
Ранее Кадыров опубликовал видео и рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
На кадрах показан осмотр территории тактическим квадрокоптером с выявлением огневых позиций противника.