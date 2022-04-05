Кадыров: в Мариуполе сдались более 260 украинских морпехов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооружённым силам.

«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен Российским вооружённым силам», — написал Кадыров в своём Telegram.

Он отметил, что данный выбор является правильным и осознанным.

Глава Чечни напомнил, что всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться.

Ранее Кадыров опубликовал видео и рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

На кадрах показан осмотр территории тактическим квадрокоптером с выявлением огневых позиций противника.

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