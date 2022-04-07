Фрегат Черноморского флота выполнил пуск четырёх ракет «Калибр» по целям на Украине
Фрегат Черноморского флота России выполнил залповый пуск четырёх ракет «Калибр» по наземным целям на Украине.
- globallookpress.com
- © Russian Defence Ministry
Об этом сообщили в российском Минобороны.
Российское оборонное ведомство представило видео с кадрами пусков с корабля.
Накануне Министерство обороны России опубликовало кадры пуска ракет «Оникс» по двум украинским военным объектам.
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