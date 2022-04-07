Фрегат Черноморского флота выполнил пуск четырёх ракет «Калибр» по целям на Украине

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Фрегат Черноморского флота России выполнил залповый пуск четырёх ракет «Калибр» по наземным целям на Украине.
Фрегат Черноморского флота выполнил пуск четырёх ракет «Калибр» по целям на Украине
  • globallookpress.com
  • © Russian Defence Ministry

Об этом сообщили в российском Минобороны.

Российское оборонное ведомство представило видео с кадрами пусков с корабля.

Накануне Министерство обороны России опубликовало кадры пуска ракет «Оникс» по двум украинским военным объектам.

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