Фрегат Черноморского флота выполнил пуск четырёх ракет «Калибр» по целям на Украине

Фрегат Черноморского флота России выполнил залповый пуск четырёх ракет «Калибр» по наземным целям на Украине.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

Российское оборонное ведомство представило видео с кадрами пусков с корабля.

Накануне Министерство обороны России опубликовало кадры пуска ракет «Оникс» по двум украинским военным объектам.