Авиация ВКС России поразила ещё 29 военных объектов Украины
- РИА Новости
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В числе поражённых объектов два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения ЗРК С-300 в районе Курахова, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также десять опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Также Конашенков сообщил, что подразделения ДНР полностью зачистили от националистов населённый пункт Сладкое.
3 апреля сообщалось, что в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 42 военных объекта Украины.