Авиация ВКС России поразила ещё 29 военных объектов Украины

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Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России поразила ещё 29 военных объектов Украины.
Авиация ВКС России поразила ещё 29 военных объектов Украины
  • РИА Новости

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В числе поражённых объектов два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения ЗРК С-300 в районе Курахова, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также десять опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Также Конашенков сообщил, что подразделения ДНР полностью зачистили от националистов населённый пункт Сладкое.

3 апреля сообщалось, что в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 42 военных объекта Украины.

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