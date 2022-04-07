Авиация ВКС России поразила ещё 29 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России поразила ещё 29 военных объектов Украины.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В числе поражённых объектов два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения ЗРК С-300 в районе Курахова, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также десять опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Также Конашенков сообщил, что подразделения ДНР полностью зачистили от националистов населённый пункт Сладкое.

3 апреля сообщалось, что в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 42 военных объекта Украины.