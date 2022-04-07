Минобороны России: ДНР полностью зачистила от националистов населённый пункт Сладкое
Подразделения войск Донецкой Народной Республики полностью зачистили от украинских националистов населённый пункт Сладкое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
По его словам, силы ДНР продолжают наступление.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил об освобождении 60% территории республики от украинских войск.
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