Минобороны России: ДНР полностью зачистила от националистов населённый пункт Сладкое

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Подразделения войск Донецкой Народной Республики полностью зачистили от украинских националистов населённый пункт Сладкое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: ДНР полностью зачистила от националистов населённый пункт Сладкое
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его словам, силы ДНР продолжают наступление.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил об освобождении 60% территории республики от украинских войск.

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