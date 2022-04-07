Продюсер RT рассказала, что в Мариуполе местные жители дезориентированы из-за отсутствия связи

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Продюсер RT Анна Абакумова в стриме «Летучка» рассказала, что в Мариуполе местные жители дезориентированы и не могут выйти на связь с родными.
Продюсер RT рассказала, что в Мариуполе местные жители дезориентированы из-за отсутствия связи
  • © РИА Новости / Илья Питалев

По её словам, все украинские операторы связи в городе перестали работать. При этом мобильный оператор ДНР «Феникс» только начинает свою работу в городе. 

Она отметила, что «всё это время люди находятся в Мариуполе без связи — кто-то на протяжении месяца, кто-то чуть меньше».

Продюсер добавила, что местные жители задают приезжающим журналистам много вопросов, так как они «дезориентированы и не понимают, что происходит за пределами Мариуполя».

«И главное то, что они не могут выйти на связь со своими близкими, они находятся без телефонов, не могут дозвониться, написать смс в мессенджер», — заявила Абакумова.

Ранее беженец из Мариуполя рассказал RT, что националисты не выпускали жителей из города.

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